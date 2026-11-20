Європейський Союз та Велика Британія не домовилися щодо запровадження пільгової оплати за навчання в університетах на спільному саміті у Брюсселі – переговори відклали на шість місяців.

Про це інформує ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Представники ЄС заявили, що угода про "перезапуск" Brexit, яку підготували на саміті у Брюсселі 20 листопада, не набуде чинності, якщо уряд не погодиться знизити вартість навчання для європейців, які навчаються у британських університетах.

Країни ЄС наполягають на тому, щоб студенти з їхніх 27 держав-членів сплачували таку саму вартість навчання, як і британські студенти. Вони дали Великій Британії шість місяців на те, щоб погодитися або домовитися про альтернативний варіант.

ЄС вирішив, що це питання є паралельним, а не окремим від угод щодо мобільності молоді, експорту продовольства та торгівлі квотами на викиди, про які оголосять у п'ятницю.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 листопада, у Брюсселі відбувається другий після Brexit саміт ЄС-Велика Британія, на якому сторони планують досягти домовленостей у низці сфер в рамках "перезавантаження" відносин.

Раніше повідомляли, що ЄС прагне отримати від британського уряду більш серйозні гарантії надання європейським студентам знижок на оплату навчання у вищих навчальних закладах у Великій Британії.

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