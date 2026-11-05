ЗМІ: ЄС підштовхує Британію гарантувати знижки на навчання для студентів з Євросоюзу

ЄС прагне отримати від британського уряду більш серйозні гарантії надання європейським студентам знижок на оплату навчання у вищих навчальних закладах у Великій Британії.

Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".

У середу, 5 листопада, щонайменше шість держав-членів ЄС закликали Велику Британію до початку саміту надати чіткі гарантії, що студенти з країн Євросоюзу платитимуть за навчання у вищих навчальних закладах за зниженим тарифом, встановленим для британських студентів.

Перемовники Європейської комісії запропонували відкласти укладення угоди про вартість навчання на шість місяців, щоб забезпечити успіх листопадового саміту, на якому, як очікується, прем’єр-міністр Британії Енді Бернем продемонструє свою прихильність до набагато тісніших зв’язків з ЄС – підпише одразу три важливі угоди.

Однак, за даними чотирьох джерел видання у ЄС, щонайменше шість держав-членів, зокрема з Центральної та Східної Європи, хочуть, щоб питання про плату за навчання було вирішене до саміту.

Ці держави-члени виступають проти відтермінування укладення угоди ще на півроку. Багато хто вважає, що невдача у досягненні цього договору має відтермінувати набуття чинності важливої угоди про продукти харчування та напої, спрямованої на скорочення бюрократичних перешкод, пов’язаних із Brexit.

Для ЄС створення програми молодіжного досвіду, відомої як Yes, яка дозволить особам віком від 18 до 30 років жити, працювати та навчатися по обидва боки Ла-Маншу, є високим пріоритетом, повідомляє видання.

Нагадаємо, Велика Британія та Європейського Союзу планують укласти угоду, за якої Велика Британія дотримуватиметься правил та стандартів ЄС щодо харчових продуктів та напоїв в обмін на скасування прикордонних перевірок експорту.

Також у Британії та ЄС планують обговорити на рівні міністрів майбутні варіанти вільного пересування.