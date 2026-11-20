Европейский Союз и Великобритания не пришли к соглашению о введении льготной платы за обучение в университетах на совместном саммите в Брюсселе – переговоры отложили на шесть месяцев.

Об этом сообщает ВВС, передает "Европейская правда".

Представители ЕС заявили, что соглашение о "перезапуске" Brexit, подготовленное на саммите в Брюсселе 20 ноября, не вступит в силу, если правительство не согласится снизить стоимость обучения для европейцев, обучающихся в британских университетах.

Страны ЕС настаивают на том, чтобы студенты из их 27 государств-членов платили за обучение столько же, сколько и британские студенты. Они дали Великобритании шесть месяцев на то, чтобы согласиться или договориться об альтернативном варианте.

ЕС решил, что этот вопрос является параллельным, а не отдельным от соглашений о мобильности молодежи, экспорте продовольствия и торговле квотами на выбросы, о которых объявят в пятницу.

Напомним, в пятницу, 20 ноября, в Брюсселе проходит второй после Brexit саммит ЕС-Великобритания, на котором стороны планируют достичь договоренностей в ряде сфер в рамках "перезагрузки" отношений.

Ранее сообщалось, что ЕС стремится получить от британского правительства более серьезные гарантии предоставления европейским студентам скидок на оплату обучения в высших учебных заведениях Великобритании.

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