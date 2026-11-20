У п’ятницю, 20 листопада, у Брюсселі відбувається другий після Brexit саміт ЄС-Велика Британія, на якому сторони планують досягти домовленостей у низці сфер в рамках "перезавантаження" відносин.

Про це в мережі X повідомив глава Європейської ради Антоніу Кошта, передає "Європейська правда".

Кошта разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн приймають у Брюсселі британську делегацію на чолі з прем'єр-міністром Енді Бернемом.

Глава Євроради повідомив, що на саміті ЄС та Британія зосередяться на низці сфер: спрощенню умов для молоді щодо проживання, роботи та навчання в ЄС і Великій Британії; спрощенні торгівлі; об’єднанні ринків викидів вуглецю; співпраці щодо війни в України та інших глобальних викликів, а також поглибленні партнерства у сфері безпеки та оборони.

Главу британського уряду супроводжують канцлер скарбниці Джон Гілі, міністр закордонних справ Ед Мілібенд, перша державна секретарка Луїза Гейг, міністр бізнесу Джонатан Рейнольдс, міністерка охорони навколишнього середовища Анджела Ігл та міністр з питань зв'язків з ЄС Геміш Фалконер.

За даними британських ЗМІ, сторони досягли згоди щодо трьох угод, але підписання документів є малоймовірним через суперечку щодо розміру плати, яку студенти з країн ЄС повинні будуть сплачувати за навчання у британських університетах.

ЗМІ писали, що Велика Британія та Європейська комісія вилучили з останнього проєкту спільної заяви за підсумками майбутнього саміту згадки про формування "довірчого партнерства".

Також медіа повідомляли, що Європейський Союз не погоджується на переговори з британським урядом щодо довгострокових відносин Лондона з блоком, доки уряд Енді Бернема не вирішить, чи хоче він скасувати Brexit.

Прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що будь-які суттєві зміни у відносинах Великої Британії з Європейським Союзом "займуть час" і не будуть втілені до завершення наступних загальних виборів.

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