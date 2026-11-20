Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що поспілкувався з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском і висловив солідарність йому і польському народу щодо інциденту з російськими ракетами на їхній території.

Про це Рютте написав на своєму акаунті в Х, інформує "Європейська правда".

Генсек НАТО заявив, що поспілкувався з Туском про "серйозні порушення" польського повітряного простору вночі 20 листопада. Через інцидент у повітря підняли винищувачі НАТО.

"Ми солідарні з Польщею та продовжуватимемо посилювати нашу здатність стримувати та захищати. Цей інцидент явно небезпечний і є наслідком війни Росії проти України. Я засуджую атаки Росії, а також її війну, що триває. Ми залишаємось єдиними як союзники та продовжуватимемо підтримувати Україну", – написав Марк Рютте.

Нагадаємо, 20 листопада, внаслідок російських обстрілів української території, польський повітряний простір порушили дві російські ракети та один реактивний дрон.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору країни.