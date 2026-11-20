Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пообщался с премьер-министром Польши Дональдом Туском и выразил солидарность с ним и польским народом в связи с инцидентом с российскими ракетами на их территории.

Об этом Рютте написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Генсек НАТО заявил, что поговорил с Туском о "серьезных нарушениях" польского воздушного пространства в ночь на 20 ноября. Из-за инцидента в воздух поднялись истребители НАТО.

"Мы солидарны с Польшей и будем продолжать укреплять нашу способность сдерживать и защищать. Этот инцидент явно опасен и является следствием войны России против Украины. Я осуждаю атаки России, а также ее продолжающуюся войну. Мы по-прежнему едины как союзники и будем продолжать поддерживать Украину", – написал Марк Рютте.

Напомним, 20 ноября в результате российских обстрелов украинской территории польское воздушное пространство нарушили две российские ракеты и один реактивный дрон.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства страны.