Фінляндія намагається стягнути з Росії та "Газпрому" понад 25 млрд євро: вимоги ґрунтуються на трьох рішеннях міжнародних арбітражних судів про відшкодування збитків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За наявними даними, таку значну суму раніше не намагалися стягнути через фінську службу судових приставів.

Найбільша окрема вимога висунута до компанії "Газпром експорт" – близько 16,4 млрд євро. Вона пов’язана з припиненням поставок газу німецькій енергетичній компанії Uniper та іншим європейським компаніям у 2022 році.

Ще майже 10 млрд євро намагаються стягнути з російської держави за двома справами. Перша пов’язана з нафтовою компанією "ЮКОС". Люксембурзька Yukos Capital вимагає близько 4,3 млрд євро за незаконне вилучення інвестицій на початку 2000-х років. Підстава – рішення міжнародного арбітражу від 2021 року.

Друга справа стосується української компанії "Нафтогаз". Вона намагається стягнути 4,9 млрд євро згідно з рішенням арбітражу в Гаазі від 2023 року, який зобов’язав Росію відшкодувати компанії збитки.

Стягнути більшу частину цих сум, ймовірно, не вдасться. У Росії та "Газпрому" недостатньо майна у Фінляндії, яке можна було б арештувати та продати. Для повного стягнення боржникам довелося б перевести до країни значні активи, що малоймовірно.

У Фінляндії вже арештували російське майно вартістю в десятки мільйонів євро. Йдеться переважно про нерухомість, акції житлових компаній та грошові кошти.

Арешту домоглися українська державна енергетична компанія "Нафтогаз" та її дочірні компанії. Вони вимагають багатомільярдної компенсації за збитки, завдані окупацією Криму.

Однак на початку листопада Апеляційний суд Гельсінкі призупинив нові арешти. Це сталося після вересневого рішення Апеляційного арбітражного суду в Гаазі, який постановив, що арбітраж не мав повноважень щодо більшої частини вимог.

Раніше накладені арешти поки що залишаються в силі.

Росія оскаржує рішення про виплату компенсацій та їх виконання в судах Фінляндії та інших країн.

Читайте також: "Газпром" "всох" до рівня торгової мережі. Як конфлікт з ЄС підкосив російського бізнес-гіганта