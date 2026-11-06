У Фінляндії суд призупинив арешти російських активів

Фінська Служба примусового виконання судових рішень призупинила арешти російських державних активів у Фінляндії.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat, передає "Європейська правда".

Як зазначає газета, це рішення ґрунтується на постанові Апеляційного суду Гельсінкі, винесеній у середу. Нові арешти будуть призупинені доти, доки Апеляційний суд не винесе рішення щодо апеляції або до отримання інших вказівок.

У рамках операції, що розпочалася в серпні 2024 року, було арештовано російські активи на суму щонайменше понад 40 мільйонів євро. З проханням про арешт звернулася українська державна енергетична компанія "Нафтогаз" та її дочірні підприємства.

Заходи з замороження ґрунтуються на рішенні, ухваленому Міжнародним арбітражним судом у Гаазі у квітні 2023 року. Згідно з ним, Росія має виплатити понад 5 млрд євро українській енергетичній компанії "Нафтогаз" як компенсацію за збитки, завдані їй окупацією Криму.

Росія відмовилася платити. Тому "Нафтогаз" ініціював міжнародний розгляд, спрямований на примусове виконання рішення в країнах, де Росія має активи. Однією з таких країн є Фінляндія.

У 2024 році Фінляндія почала арештовувати російське державне майно для забезпечення компенсації, можливо, першою країною за межами України.

Заморожування активів не дозволяє Росії продавати або передавати свої активи у Фінляндії. Продаж заарештованих активів все ще вимагає окремого судового рішення, яке може дійти до Верховного суду і зайняти роки.