Финляндия пытается взыскать с России и "Газпрома" более 25 млрд евро: требования основаны на трёх решениях международных арбитражных судов о возмещении убытков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По имеющимся данным, такую значительную сумму ранее не пытались взыскать через финскую службу судебных приставов.

Самое крупное отдельное требование предъявлено компании "Газпром экспорт" – около 16,4 млрд евро. Оно связано с прекращением поставок газа немецкой энергетической компании Uniper и другим европейским компаниям в 2022 году.

Еще почти 10 млрд евро пытаются взыскать с российского государства по двум делам. Первое связано с нефтяной компанией "ЮКОС". Люксембургская Yukos Capital требует около 4,3 млрд евро за незаконное изъятие инвестиций в начале 2000-х годов. Основание – решение международного арбитража от 2021 года.

Второе дело касается украинской компании "Нафтогаз". Она пытается взыскать 4,9 млрд евро в соответствии с решением арбитража в Гааге от 2023 года, который обязал Россию возместить компании убытки.

Взыскать большую часть этих сумм, вероятно, не удастся. У России и "Газпрома" в Финляндии недостаточно имущества, которое можно было бы арестовать и продать. Для полного взыскания должникам пришлось бы перевести в страну значительные активы, что маловероятно.

В Финляндии уже арестовали российское имущество стоимостью в десятки миллионов евро. Речь идет преимущественно о недвижимости, акциях жилищных компаний и денежных средствах.

Ареста добились украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и её дочерние компании. Они требуют многомиллиардной компенсации за ущерб, нанесенный оккупацией Крыма.

Однако в начале ноября Апелляционный суд Хельсинки приостановил новые аресты. Это произошло после сентябрьского решения Апелляционного арбитражного суда в Гааге, который постановил, что арбитраж не имел полномочий в отношении большей части требований.

Ранее наложенные аресты пока остаются в силе.

Россия оспаривает решения о выплате компенсаций и их исполнении в судах Финляндии и других стран.

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