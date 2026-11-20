Колишній прем’єр-міністр Франції Домінік де Вільпен висунув себе кандидатом на президентських виборах, які пройдуть навесні 2027 року.

Про це повідомляє France24, інформує "Європейська правда".

Де Вільпен оголосив про свою передвиборчу кампанію 20 листопада в паризькому Maison de l’Amérique Latine (Домі Латинської Америки), заснованому генералом Шарлем де Голлем після Другої світової війни.

У своїй промові Де Вільпен позиціював себе як альтернативу "трьом силам, які невпинно намагаються розрізати Францію скальпелем". За його словами, цими силами є ультраправа партія "Національне об’єднання", яка наразі лідирує в опитуваннях і лідеркою якої є Марін Ле Пен, ліва партія "Нескорена Франція" (на чолі з Жаном-Люком Меланшоном), що посідає друге місце, та центристська партія Макрона.

Де Вільпен звинуватив ці три політичні сили у "занепаді" Франції. А себе назвав "оновленням" ситуації у країні.

Нагадаємо, Домінік де Вільпен перебуває під слідством у зв'язку з подарунками, які він отримав під час перебування на посаді міністра закордонних справ.

Як показують останні опитування, лідерка ультраправих Марін Ле Пен та лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон лідирують напередодні президентських виборів у Франції наступного року.