Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся весной 2027 года.

Об этом сообщает France24, передает "Европейская правда".

Де Вильпен объявил о своей предвыборной кампании 20 ноября в парижском Maison de l’Amérique Latine (Доме Латинской Америки), основанном генералом Шарлем де Голлем после Второй мировой войны.

В своей речи Де Вильпен позиционировал себя как альтернативу "трем силам, которые неустанно пытаются разрезать Францию скальпелем". По его словам, этими силами являются ультраправая партия "Национальное объединение", которая в настоящее время лидирует в опросах и лидером которой является Марин Ле Пен, левая партия, занимающая второе место, "Непокоренная Франция" (во главе с Жаном-Люком Меланшоном) и центристская партия Макрона.

Де Вильпен обвинил эти три политические силы в "упадке" Франции. А себя назвал "обновлением" ситуации в стране.

Напомним, Доминик де Вильпен находится под следствием в связи с подарками, которые он получил во время пребывания на посту министра иностранных дел.

Как показывают последние опросы, лидер ультраправых Марин Ле Пен и лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон лидируют накануне президентских выборов во Франции в следующем году.