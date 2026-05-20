Кандидат у президенти Франції – під слідством через подарунки, які отримав понад 20 років тому

Колишній прем'єр-міністр Франції Домінік де Вільпен, який, як очікується, висуне свою кандидатуру на президентських виборах наступного року, перебуває під слідством у зв'язку з подарунками, які він отримав під час перебування на посаді міністра закордонних справ.

повідомляє Politico.

Як зазначив у своїй заяві фінансовий прокурор Паскаль Праш, розпочато попереднє розслідування за звинуваченнями в отриманні краденого майна, розтраті державних коштів та всіх пов'язаних з цим правопорушеннях.

За словами Праша, розслідування стосується двох подарунків, які де Вільпен нібито отримав у період з 2002 по 2004 рік, під час перебування на посаді глави французької дипломатії.

У розслідувальній програмі, що вийшла в ефір французького державного телебачення минулого місяця, стверджувалося, що де Вільпен отримав дві статуетки Наполеона вартістю в тисячі євро від Роберта Бургі, французького лобіста, який тісно співпрацював з африканськими посадовцями в колишніх французьких колоніях. Одну з цих статуеток Бургі нібито подарував Блез Компаоре, який був президентом Буркіна-Фасо з 1991 по 2010 рік. Іншу статуетку Буржі нібито отримав від італійського бізнесмена Джана Анджело Перруччі.

"Фінансовим прокурорам не складе труднощів розібратися в цій справі, а Домінік де Вільпен спокійний і готовий співпрацювати зі слідством", – заявив член команди колишнього міністра закордонних справ.

Раніше цього місяця де Вільпен заявив, що прийняття подарунків від Буржі було помилкою, але применшив значення цих звинувачень.

Де Вільпен найбільш відомий своєю палкою промовою 2003 року в Організації Об’єднаних Націй, в якій він виступив проти військового втручання в Іраку напередодні вторгнення США.

Після тривалої відсутності у внутрішній політиці, що стала наслідком невдалої президентської кампанії 2012 року, де Вільпен минулого року заснував власну політичну партію "Гуманістична Франція". Відтоді він заклав основу для участі у виборах наступного року, щоб замінити чинного президента Емманюеля Макрона.

72-річний політик раніше обіймав посади керівника адміністрації, міністра закордонних справ, міністра внутрішніх справ та прем’єр-міністра за часів правління консервативного президента Жака Ширака.

Де Вільпен – не єдиний претендент на президентське крісло, щодо якого ведеться розслідування французької юстиції.

У вівторок прокуратура з фінансових злочинів повідомила, що Едуар Філіп, правоцентристський мер Гавра та провідний кандидат на виборах 2027 року, також перебуває під слідством у зв’язку зі звинуваченнями у фінансових зловживаннях.

