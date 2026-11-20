Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз залишається "відкритим до якомога тісніших відносин" із Великою Британією.

Про це він сказав під час пресконференції на саміті ЄС-Велика Британія у п’ятницю, 20 листопада, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Кошта заявив, що Велика Британія – найближчий сусід, надійний союзник і природний партнер ЄС. За його словами, питання оборони стало "відправною точкою" для перезавантаження відносин.

Президент Євроради наголосив, що ЄС та Велика Британія "йдуть ще далі" і будуть "розвивати цей імпульс".

"Разом ми можемо досягти набагато більше. Ми не конкуруємо один з одним. Ми разом розробляємо взаємовигідні рішення, дивлячись у майбутнє (...) Ми залишаємося відкритими до налагодження якомога тісніших відносин між Європейським Союзом та Великою Британією", – наголосив він.

Водночас Кошта звернув увагу на принципи ЄС, які "і надалі визначатимуть нашу взаємодію з Великою Британією в сучасному геополітичному контексті".

"Європі потрібна єдність, і Європейський Союз завжди прагнутиме тісно співпрацювати з Великою Британією", – додав він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 листопада, у Брюсселі відбувається другий після Brexit саміт ЄС-Велика Британія, на якому сторони планують досягти домовленостей у низці сфер в рамках "перезавантаження" відносин.

Писали, що сторони не домовилися щодо запровадження пільгової оплати за навчання в університетах на спільному саміті у Брюсселі – переговори відклали на шість місяців.

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