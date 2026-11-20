Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз по-прежнему "открыт для как можно более тесных отношений" с Великобританией.

Об этом он сказал во время пресс-конференции на саммите ЕС-Великобритания в пятницу, 20 ноября, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Кошта заявил, что Великобритания – ближайший сосед, надёжный союзник и естественный партнёр ЕС. По его словам, вопрос обороны стал "отправной точкой" для перезагрузки отношений.

Президент Евросовета подчеркнул, что ЕС и Великобритания "идут ещё дальше" и будут "развивать этот импульс".

"Вместе мы можем достичь гораздо большего. Мы не конкурируем друг с другом. Мы вместе разрабатываем взаимовыгодные решения, смотря в будущее (...) Мы остаемся открытыми для налаживания как можно более тесных отношений между Европейским Союзом и Великобританией", – подчеркнул он.

В то же время Кошта обратил внимание на принципы ЕС, которые "и в дальнейшем будут определять наше взаимодействие с Великобританией в современном геополитическом контексте".

"Европе нужно единство, и Европейский Союз всегда будет стремиться тесно сотрудничать с Великобританией", – добавил он.

Напомним, в пятницу, 20 ноября, в Брюсселе проходит второй после Brexit саммит ЕС–Великобритания, на котором стороны планируют достичь договоренностей в ряде сфер в рамках "перезагрузки" отношений.

Сообщалось, что стороны не пришли к соглашению о введении льготной платы за обучение в университетах на совместном саммите в Брюсселе – переговоры отложили на шесть месяцев.

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