Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не вимагав у європейців припинити військову допомогу Україні, як про це повідомили деякі ЗМІ.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомило джерело в Єлисейському палаці, обізнане зі змістом телефонної розмови Трампа з європейськими лідерами 19 листопада.

Трамп у розмові з лідерами держав ЄС 19 листопада не просив їх обмежити військову підтримку Україні, кажуть у Франції.

"Інформація про те, що президент Трамп попросив європейців припинити їхню військову підтримку, є неправдивою. Це не інформація, це брехня", – заявив посадовець адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона, відповідаючи на питання, чи дійсно Трамп просив Європу припинити чи зменшити військову підтримку України.

На запитання, чи Дональд Трамп під час тієї самої телефонної розмови попросив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца зателефонувати ватажку Кремля Владіміру Путіну, співрозмовник "ЄвроПравди" відповів, що "не пригадує такого".

"Щодо того, як президент Трамп висловлюється щодо президента Путіна або щодо хореографії Шеньчженя… я ще раз наголошую перед вами на рішучості європейців, що б не відбувалося в Москві, у Вашингтоні чи навіть у Пекіні – у нас є європейський інтерес, і після п'яти років війни, попри те, що всі очікували швидкого краху України, я наголошую перед вами, що сьогодні Україна тримається, Україна бореться, Україна чинить опір, Україна має майбутнє", – заявив посадовець Єлисейського палацу.

"Україна готова вступити в переговори, висуваючи тверді вимоги, завдяки європейській підтримці, і форми цієї європейської підтримки переглядаються відповідно до потреб України та Європи", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", Франція також позитивно оцінює пропозицію Росії формалізувати діалог з європейцями.

Раніше ЗМІ повідомили, що американський президент Дональд Трамп у четвер, 19 листопада, зателефонував під час зустрічі "коаліції охочих" та поставив під сумнів доцільність подальших витрат на військову підтримку України.

Президент Фінляндії Алекс Стубб розповів, що Трамп зателефонував учасникам зустрічі"коаліції охочих" зі свого літака після вильоту з Китаю. За словами фінського президента, американський лідер зазначив, що війну в Україні треба закінчити, щоб Європа могла витратити свої кошти на інші цілі.

Також у декларації тристороннього саміту глав Китаю, Росії та США мав бути пункт про Україну, однак американська сторона виключила його через невдале формулювання.