Франція позитивно оцінює пропозицію Росії формалізувати діалог із європейцями, однак наполягає, що це має означати повноцінну участь європейських представників у переговорах, зокрема у наступній зустрічі зі США та Україною.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомило джерело в Єлисейському палаці, обізнане з перебігом перемовин у Берліні 19 листопада та позицією Франції щодо подальших кроків.

В офісі президента Франції Еманюеля Макрона нагадали, що Франція ніколи не розривала контактів із Росією та продовжувала підтримувати їх на різних рівнях.

"Ми, безумовно, зацікавлені у відкритті діалогу з росіянами, у продовженні розмов, які ми вже розпочали раніше. Ви знаєте, що, коли йдеться про нас, французів, ми ніколи не розривали зв'язків із росіянами", – заявив співрозмовник "Європейської правди", коментуючи запрошення європейців у Москву, що пролунало 19 листопада з вуст правителя Росії Владіміра Путіна.

Він нагадав, що французи "завжди підтримували контакт у різний спосіб, зокрема на рівні президента Республіки, на рівні дипломатичних радників, а також просто на рівні посла Франції в Москві".

"Роблячи це, ми завжди хотіли дуже чітко й відверто говорити росіянам про те, що з нами можна або не можна обговорювати на переговорах. Отже, позитивним є те, що сьогодні росіяни пропонують нам формалізувати цей діалог", – підсумував посадовець Єлисейського палацу.

Він уточнив, що вчора росіяни "запросили європейських радників до діалогу з ними в Москві щодо, по суті, параметрів переговорів".

Зустрічною вимогою Франції до Росії буде те, щоб "формалізація цього діалогу справді означала, що відтепер, з погляду росіян, європейці мають свою повноцінну роль у переговорах і беруть активну участь у наступній зустрічі зі Сполученими Штатами та Україною".

"З однієї простої причини, яка є саме тією, що її вчора назвав Джаред Кушнер: мир у Європі неможливий без європейців", – підкреслив співрозмовник "ЄвроПравди".

Як повідомляла "Європейська правда", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа не повинна відкидати можливість переговорів з Росією у Москві, якщо вони дадуть якийсь результат.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи запрошення кремлівського правителя Путіна європейським лідерам на переговори до Москви, наголосив, що жодний "кремлівський туризм" тут не допоможе.

Нагадаємо, 19 листопада Путін запропонував представникам Європейського Союзу приїхати до Москви, щоб зрозуміти їхню позицію з метою продовження діалогу щодо врегулювання війни в Україні.

Того ж дня голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.