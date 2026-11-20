Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не требовал от европейцев прекратить военную помощь Украине, как об этом сообщили некоторые СМИ.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил источник в Елисейском дворце, осведомленный о содержании телефонного разговора Трампа с европейскими лидерами 19 ноября.

Трамп в разговоре с лидерами государств ЕС 19 ноября не просил их ограничить военную поддержку Украины, говорят во Франции.

"Информация о том, что президент Трамп попросил европейцев прекратить их военную поддержку, является ложной. Это не информация, это ложь", – заявил представитель администрации президента Франции Эмманюэля Макрона, отвечая на вопрос, действительно ли Трамп просил Европу прекратить или уменьшить военную поддержку Украины.

На вопрос, просил ли Дональд Трамп во время того же телефонного разговора канцлера Германии Фридриха Мерца позвонить главе Кремля Владимиру Путину, собеседник "ЕвроПравды" ответил, что "не припоминает такого".

"Что касается того, как президент Трамп высказывается о президенте Путине или о хореографии Шэньчжэня… я еще раз подчеркиваю перед вами решимость европейцев, что бы ни происходило в Москве, в Вашингтоне или даже в Пекине – у нас есть европейский интерес, и после пяти лет войны, несмотря на то, что все ожидали быстрого краха Украины, я подчеркиваю перед вами, что сегодня Украина держится, Украина борется, Украина сопротивляется, у Украины есть будущее", – заявил представитель Елисейского дворца.

"Украина готова вступить в переговоры, выдвигая твердые требования, благодаря европейской поддержке, и формы этой европейской поддержки пересматриваются в соответствии с потребностями Украины и Европы", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", Франция также положительно оценивает предложение России формализовать диалог с европейцами.

Ранее СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп в четверг, 19 ноября, позвонил во время встречи "коалиции желающих" и поставил под сомнение целесообразность дальнейших расходов на военную поддержку Украины.

Президент Финляндии Алекс Стубб рассказал, что Трамп позвонил участникам встречи "коалиции желающих" со своего самолета после вылета из Китая. По словам финского президента, американский лидер отметил, что войну в Украине необходимо закончить, чтобы Европа могла потратить свои средства на другие цели.

Также в декларации трехстороннего саммита глав Китая, России и США должен был быть пункт об Украине, однако американская сторона исключила его из-за неудачной формулировки.