Британський флот створив першу ескадру безекіпажних катерів

Королівський флот Великої Британії створив першу автономну ескадру, яка буде використовувати безекіпажні катери під час військових операцій.

Про це йдеться у відповідній заяві від 9 листопада, пише "Європейська правда".

Як зазначається, перша автономна ескадра була офіційно введена в дію під час церемонії 5 листопада на військово-морській базі в Портсмуті.

У рамках заходу відбулася демонстрація безпілотних надводних суден, якими керуватиме ескадра, зокрема суден Kraken та Rattler, які маневрували в гавані Портсмута під керуванням з диспетчерського центру.

Фото: пресслужба Королівського флоту

Автономна ескадра базується в Портсмуті та налічує близько 180 військовослужбовців. На розвиток гібридного флоту виділено 1,5 млрд фунтів стерлінгів протягом чотирьох років.

Зазначається, що ескадрилья буде проводити низку операцій разом з іншими організаціями та країнами – як окремими суднами, так і у складі оперативної групи.

Вони також будуть працювати над впровадженням нових безпілотних суден у флот, приділяючи особливу увагу їхньому розвитку та вдосконаленню.

"Середовище загроз, з яким ми зіштовхуємося, кардинально відрізняється від того, що було характерним для останніх десятиліть. Нині головним чинником військової потужності є те, хто здатний найшвидше впроваджувати інновації", – заявив міністр оборони Вес Стрітінг.

У жовтні писали, що Велика Британія вперше за два десятиліття почала виробляти зброю великого калібру в рамках плану швидкого посилення внутрішньої обороноздатності через зростаючу загрозу безпеці.

У квітні минулого року Велика Британія випробувала нову електронну зброю, яка здатна "спалювати" ворожі безпілотники чи виводити їх з ладу за допомогою високопотужних радіохвиль.