Британский флот создал первую эскадру беспилотных катеров

Королевский флот Великобритании создал первую автономную эскадру, которая будет использовать беспилотные катера в ходе военных операций.

Об этом говорится в соответствующем заявлении от 9 ноября, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, первая автономная эскадра была официально введена в строй во время церемонии 5 ноября на военно-морской базе в Портсмуте.

В рамках мероприятия состоялась демонстрация беспилотных надводных судов, которыми будет управлять эскадра, в частности судов Kraken и Rattler, маневрировавших в гавани Портсмута под управлением из диспетчерского центра.

Фото: пресс-служба Королевского флота

Автономная эскадра базируется в Портсмуте и насчитывает около 180 военнослужащих. На развитие гибридного флота выделено 1,5 млрд фунтов стерлингов в течение четырёх лет.

Отмечается, что эскадрилья будет проводить ряд операций совместно с другими организациями и странами – как отдельными судами, так и в составе оперативной группы.

Они также будут работать над внедрением новых беспилотных судов во флот, уделяя особое внимание их развитию и совершенствованию.

"Среда угроз, с которой мы сталкиваемся, кардинально отличается от той, что была характерна для последних десятилетий. Сейчас главным фактором военной мощи является то, кто способен быстрее всех внедрять инновации", – заявил министр обороны Уэс Стритинг.

В октябре сообщалось, что Великобритания впервые за два десятилетия начала производить крупнокалиберное оружие в рамках плана быстрого укрепления внутренней обороноспособности из-за растущей угрозы безопасности.

В апреле прошлого года Великобритания испытала новое электронное оружие, которое способно "сжигать" вражеские беспилотники или выводить их из строя с помощью высокомощных радиоволн.