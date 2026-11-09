Британский флот создал первую эскадру беспилотных катеров
Новости — Понедельник, 9 ноября 2026, 20:13 —
Королевский флот Великобритании создал первую автономную эскадру, которая будет использовать беспилотные катера в ходе военных операций.
Об этом говорится в соответствующем заявлении от 9 ноября, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, первая автономная эскадра была официально введена в строй во время церемонии 5 ноября на военно-морской базе в Портсмуте.
В рамках мероприятия состоялась демонстрация беспилотных надводных судов, которыми будет управлять эскадра, в частности судов Kraken и Rattler, маневрировавших в гавани Портсмута под управлением из диспетчерского центра.
Автономная эскадра базируется в Портсмуте и насчитывает около 180 военнослужащих. На развитие гибридного флота выделено 1,5 млрд фунтов стерлингов в течение четырёх лет.
Отмечается, что эскадрилья будет проводить ряд операций совместно с другими организациями и странами – как отдельными судами, так и в составе оперативной группы.
Они также будут работать над внедрением новых беспилотных судов во флот, уделяя особое внимание их развитию и совершенствованию.
"Среда угроз, с которой мы сталкиваемся, кардинально отличается от той, что была характерна для последних десятилетий. Сейчас главным фактором военной мощи является то, кто способен быстрее всех внедрять инновации", – заявил министр обороны Уэс Стритинг.
В октябре сообщалось, что Великобритания впервые за два десятилетия начала производить крупнокалиберное оружие в рамках плана быстрого укрепления внутренней обороноспособности из-за растущей угрозы безопасности.
В апреле прошлого года Великобритания испытала новое электронное оружие, которое способно "сжигать" вражеские беспилотники или выводить их из строя с помощью высокомощных радиоволн.