Деньги РФ для граждан Украины: о чем договорились лидеры Европы на саммите в Рейкьявике

Еще в начале большой войны РФ против Украины многие государства мира заморозили российские активы, а со временем под арест попали и средства части пропутинских олигархов. С тех пор в странах Европы и мира продолжается дискуссия о том, как возможно (и возможно ли вообще) передать эти деньги Украине вопреки "мирному" принципу о неприкосновенности частной, а тем более государственной собственности.

Об этой дискуссии мы писали не раз и рассказывали о прогрессе в вопросах конфискации – хотя и не везде.

Например, Швейцария, которая столетиями собирает деньги со всего мира, закрывая глаза на их происхождение, не готова отказываться от этого принципа (к слову, ЕвроПравда готовит отдельную статью об этой стране), а вот страны ЕС принципиальны: как минимум активы самой России необходимо конфисковать и передать Киеву.

За этими дискуссиями оставался открытым вопрос: кто получит эти деньги?

Только государство?

Но ведь от рук российских солдат, от российских бомб и ракет страдают рядовые украинцы!

17 мая на саммите Совета Европы на этот вопрос впервые появился ответ.

Как оказалось, украинский Минюст вместе с западными партнерами почти год занимался разработкой спецмеханизма будущего распределения средств РФ между миллионами украинцев, которым война нанесла ущерб. В Рейкьявике, на встрече лидеров всей Европы, эта договоренность переросла в международный договор об учреждении реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины.

"Европейская правда" располагает копией документа. Он создает не только "реестр преступных действий РФ", но и перечень и суммы компенсаций, которые Россия должна заплатить Украине как государству, рядовым украинцам и украинским предприятиям, подвергшимся разрушениям.

На первый взгляд может показаться, что речь идет, как в поговорке, о "дележе шкуры неубитого медведя", и пока денег на счетах нет, разговоры об их распределении поспешны. Однако это не так, и реестр ущерба и финансовых претензий к РФ надо запускать как можно скорее – вы поймете это, когда прочитаете статью.

"Европейская правда" объясняет, кто в Украине получит право на долю российских денег и как будет работать новый механизм, одобрение которого на саммите СЕ стало безусловной победой Украины и ее граждан.

Мы подготовили также короткий видеоблог для тех, кто не хочет углубляться в юридические детали.

Кто поддержал украинцев и кто испугался мести РФ?

Прежде чем перейти к вопросу собственно компенсаций, немного политики (если вас политика не интересует – можете сразу переходить к следующему разделу).

Документ, на церемонию подписания которого в Рейкьявик прилетели украинский премьер Денис Шмыгаль и глава Минюста Денис Малюська – это очень необычное международное соглашение. Сейчас под ним подписались 43 государства, плюс, в качестве 44-го подписанта, его поддержал Европейский Союз. И этот список, как ожидают, должен существенно возрасти.

Такой широкий круг подписантов нужен, чтобы засвидетельствовать: принудительное изъятие и раздача денег РФ – не прихоть Украины, а позиция мирового сообщества. И это поможет на этапе, когда будут приниматься юридические решения о конфискации.

Это соглашение не зря провозглашают именно на саммите Совета Европы.

Во-первых, это придает ему политический вес. Ведь на этом мероприятии в Рейкьявике собрались все без исключения ключевые лидеры Европы. Уровень участия – невиданный, особенно как для Совета Европы, которому на Западе обычно не уделяют много внимания. 38 из 46 государств-членов СЕ представлены в Рейкьявике на уровне президента или премьера.

Хотя есть и те, кто сознательно приехал на "антироссийский" саммит на очень низком уровне; об этом чуть дальше.

Вторая причина, почему документ подписывают именно на саммите СЕ – это то, что его оформили в очень специфическом виде. Это не классический многосторонний договор с десятками подписей под ним, а "договор Совета Европы", созданный как бы в рамках организации (хотя это и не совсем так). Этот прием применили для того, чтобы избежать обязательной ратификации договора в этих государствах – а значит, чтобы ускорить его запуск.

В Минюсте говорят, что провели консультации с ключевыми подписантами, и те заверили: с их стороны задержки не будет.

Потому что этот механизм все хотят запустить как можно скорее. В мире согласились с доводами Украины о том, что подготовка к послевоенному распределению российских миллиардов – это то, что не может ждать.

Так кто же согласился подписать откровенно "антироссийское" соглашение, а кто нет?

Сейчас подписантами документа являются 40 государств Совета Европы, плюс США, Канада, Япония и ЕС как организация. Однако в Совете Европы 46 членов, на 6 больше!

По данным ЕвроПравды, перечень тех, кто пока не с нами, таков: Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция.

Все они сознательно выбрали этот путь.

Сербия, которая недавно публично обиделась на Украину, уже объявила, что не будет подписывать никаких "русофобских" решений, и показательно проигнорировала саммит: туда не приехал никто из Белграда, только сербский посол пришла послушать закрытые дискуссии западных лидеров.

Не стоит добавлять что-то о Венгрии, где автократический режим Орбана демонстрирует свою отдельность от Европы и дружбу с Путиным.

Турция, представленная в Рейкьявике на очень низком уровне заместителя министра, традиционно старается не обижать Россию, так же ожидаемы и другие "неподписанты" – кроме разве что Болгарии.

Но в Минюсте, который вел переговоры по этому поводу, подчеркивают, что даже этот результат – фантастический успех. "Только два дня назад мы поняли, что получим более 40 подписей. До 15 мая наши оптимистические надежды были – до 35 стран", – призналась в разговоре с ЕвроПравдой заместитель министра Ирина Мудра, ведущая переговоры о российских компенсациях.

Кому заплатят компенсацию?

Договор, подписанный в Рейкьявике, определяет, кто именно должен получить компенсации за причиненный войной ущерб.

Главная идея – это то, что Россия бомбит не только Украину как государство и уничтожает не только государственное имущество. Тысячи и тысячи погибших и раненых, миллионы людей, чье жилье и имущество разрушили или повредили российские ракеты или артиллерия, огромное количество уничтоженных бизнесов, миллионы тонн украденного зерна и т.д. – все это должно быть возмещено.

Идея реестра – в том, чтобы на момент завершения войны, на момент победы Украины уже иметь перечень и суммы этих возмещений.

А прорывной характер соглашения – в том, что все его подписанты соглашаются: суммы российских выплат согласовываются без участия России. Мнение российских властей на этом этапе уже не интересует цивилизованный мир.

Реестр будет вестись и суммы выплат будет просчитывать не Украина, а международная структура – и это должно добавить миру уверенности в том, что эти подсчеты будут восприняты как корректные. И будущая российская власть либо согласится с ними и заплатит все добровольно, либо ее имущество будут системно конфисковывать. По крайней мере, такова идея механизма.

Кто же сможет получить выплаты?

Россия должна заплатить родственникам погибших; тем, кто получил ранения; тем, кто потерял имущество.

Соглашение предусматривает три критерия.

Один из них ограничивает пространство: этот механизм включает фиксацию (и компенсацию) ущерба, причиненного действиями РФ на всей территории Украины, включая Крым и Донбасс. К примеру, житель Белгорода, на чей дом упала бомба или военный самолет, не сможет претендовать на эти деньги, а владелец луганского завода, который разнесло из-за детонации складов с боеприпасами – будет иметь право на выплаты.

Второй ограничивает время: под этот механизм не будут подпадать разрушения и ущерб, причиненный до 24.02.2022, то есть в первые восемь лет оккупации Крыма и войны на Донбассе.

К сожалению, расширить этот период не удалось. Дело в том, что до 2022 года на уровне ООН не удалось "пробить" признание того, что Россия ведет агрессивную войну против Украины – а это главный юридический рычаг в рамках этого механизма. Впрочем, это не лишает Украину и украинцев возможности преследовать РФ за ее действия с 2014 года с помощью других механизмов – например, арбитражей или решений ЕСПЧ.

Третий критерий касается причин финансовых претензий к РФ.

В договоре это звучит дословно так: в реестр будут вносить заявления "в связи с причинением вреда, непоправимого вреда или ранением, причиненными международно противоправными действиями Российской Федерации в Украине или против нее".

Эти формулировки – довольно размытые. И возникает вопрос: а не придется ли каждому человеку доказывать, что его дом или автомобиль разбила именно российская ракета, а не, скажем, обломки от украинской ракеты ПВО? В Минюсте уверяют, что этой проблемы точно не будет. Формально методология в договоре не прописана, ее должен определить международный спецорган, который будет обеспечивать ведение реестра, но государства-основатели уже достигли договоренности: достаточно того факта, что имущество разрушено или ущерб нанесен войной.

К примеру, несмотря на то, что Антоновский мост в Херсоне прицельно разрушила украинская артиллерия – заплатить за его восстановление должна Россия, потому что без нее не было бы войны и этих разрушений.

Так как это будет работать?

Механизм реестра будет полностью цифровым, без бумажных подач и необходимости пересылать документы в Гаагу (где будет физически расположен реестр).

В правительстве рассчитывают, что уже в этом году – в идеальной ситуации уже в ноябре – заработает электронная база данных с идентификацией заявителя, через которую можно будет заявить о том, что я, такой-то житель Украины или владелец такого-то бизнеса, понес такие-то потери, прямо связанные с российской агрессией.

После запуска этого реестра станет ясно, какие именно доказательства он требует, так что об этом говорить рано. Это в значительной степени определит, кто реально может податься на возмещение.

Можно предположить, что самым проблемным вопросом станет определение суммы компенсаций.

Для большинства случаев, в том числе для компенсации за ранения, потерянные жизни и т.п., сумму будут определять по определенной общей методике (у ООН есть такой опыт), и не всех она будет удовлетворять.

Подписанный договор сознательно оставляет за скобками вопрос о том, как именно будет осуществляться выплата и какими будут источники – это будет решено на следующем этапе, в рамках "механизма компенсации". Но очень важно, что в нынешнем соглашении, одобренном 40 государствами Совета Европы, есть юридическая ссылка на этот механизм (с пометкой о том, что его суть будет согласована отдельно).

Дело также в том, что только после подсчета и потерь украинцев, и имеющихся арестованных российских активов станет ясно, как соотносятся эти цифры. Наверняка потери будут существенно больше. И лучшая идея, которая приходит в голову, как это исправить – это юридически заставить Россию пополнять фонд для выплат много лет подряд после ее поражения в войне. Например, отчисляя туда часть нефтяных доходов (так в свое время заставили делать Ирак).

Так что проблемных вопросов впереди еще много и решать их будет непросто, это надо осознавать. Но в Рейкьявике приняли действительно историческое решение. "Создание Международного реестра убытков для Украины – это реальный шаг к восстановлению справедливости и привлечению России к ответственности за агрессию путем выплаты ею репараций Украине и украинцам", – пояснила Ирина Мудра.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды", из Рейкьявика