"Украина переходит от спринта к марафону с препятствиями". Статья посла ЕС о 2024 году

Після непересічних подій 2023-го (на фото - спільне засідання Єврокомісії та уряду України 02.02.2023) Київ може впевнено говорити про європейське майбутнє країни

Кінець року – це найкращий час для того аналізу та роздумів. Але зараз, коли я пишу ці рядки мене переповнює суміш сильних емоцій.

29 грудня – минулої ночі – Україна стала жертвою найбільшої повітряної атаки з часів російського повномасштабного вторгнення. Росія випустила 158 ракет і безпілотників по українських містах, серед яких Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Харків, Дніпро та Херсон... Цілями російської атаки виявилися цивільні об'єкти, в тому числі пологовий будинок, торговий центр та школи.

Це мерзенні та боягузливі дії.

Дивлячись на кадри наслідків цього нападу, важко не хвилюватися, не боятися.

Це змушує дивитися на прийдешній новий рік з тривогою і трепетом.

Але це також додає рішучості боротися – аж до перемоги України.

Водночас ми входимо в новий рік з надією та очікуванням, адже у 2024 році буде написаний новий розділ у відносинах між Україною та ЄС.

У середині грудня лідери країн-членів Європейського Союзу дали зелене світло для початку переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Це – процес із відкриття і закриття "глав", що містять норми і правила ЄС, і їхнє запровадження Україною визначатиме ваш прогрес на шляху до членства України в ЄС.

Цей сигнал надії, надісланий 14 грудня лідерами ЄС, є також визнанням хоробрості та стійкості українців, реформаторського лідерства президента Зеленського та уряду, а також чітке бажання пов'язати долю української нації з ЄС, що підтримує понад 90% населення.

Всі ці складові важливі: адже вступ до ЄС не є завданням лише уряду. Це вимагатиме зусиль всього суспільства.

Я добре пам'ятаю це з часів, коли моя батьківщина, Словаччина, йшла тим самим шляхом. У нас тоді, і в Україні зараз, трансформація всієї країни потребує участі кожного. Від центрального рівня влади до регіонального та місцевого. Залучення усіх політиків, представників усього політичного спектра. Буже потрібна участь не лише чиновників, а й сильного громадянського суспільства України, бізнесу та українських церков. А ЄС буде поруч, щоб підтримати вас.

Проте я вже бачу важливі обнадійливі знаки.

Таким знаком стали, зокрема, голосування у Верховній Раді на початку грудня з кількох ключових питань європейської інтеграції, які забрали вражаючу підтримку у сесійній залі, абсолютну більшість голосів від усіх партій.

Так Україна показала, що вона здатна проводити важливі реформи у таких чутливих сферах як верховенство права, судова система, боротьба з корупцією та фундаментальні права. Ви здатні проводити реформу навіть одночасно із веденням екзистенційної війни.

Понад те, можна стверджувати, що саме згуртування країни під час війни фактично стало тим фактором, який уможливив проведення низки реформ. Завдяки цьому Україна кинула виклик агресивним негативним наративам, багато з яких є плодом дезінформації агресора.

Україна розбила негативні очікування скептиків.

І тепер вкрай важливо продовжити зусилля з реформування у новому році та після нього.

По суті, на шляху до інтеграції у ЄС ми зараз переходимо від етапу "спринту" до забігу на довгу дистанцію. До того ж, забігу з перешкодами. Такою є природа прийняття рішень у Євросоюзі. При цьому, прогрес у інтеграції до ЄС вимагатиме збереження європейської єдності.

Іноді на цьому шляху може навіть здаватися, що потрібно зробити два кроки вперед і один крок назад.

І хай яким розчаровуючим може іноді видаватися цей процес, у такі важкі моменти потрібно пам'ятати, що кінцева мета – вступ до Євросоюзу – варта цього. Ця мета має допомогти вам подолати як внутрішні, так і зовнішні виклики, які неминуче виникнуть у 2024 році.

До того ж шлях, України до ЄС не починається з нуля із початком вступних переговорів! І у цьому є ваша відмінність від багатьох країн, які приєдналися до ЄС у 2004 році – таких, як моя Словаччина.

Адже Україна вже втілює Угоди про асоціацію (підписання якої, нагадаю, було ключовою вимогою Революції гідності десять років тому). Те, що ви виконували цю Угоду, вже призвело до гармонізації важливої частини українських законів та нормативно-правових актів з нормами, що діють у ЄС. Україна вже експортує до ЄС товари без мит. Ваша держава вже є частиною більшості ключових програм ЄС.

Напередодні Різдва флагманська дослідницька програма ЄС "Горизонт Європа" (Horizon Europe) відкрила офіс у Києві. Це полегшить доступ українських дослідників та інноваторів як до фінансування, так і до можливостей налагодження зв'язків з дослідницькою та інноваційною спільнотою ЄС.

У 2023 році ми також стали свідками знакової зустрічі між Колегією єврокомісарів та урядом України. А в жовтні відбулася зустріч міністрів закордонних справ ЄС – вперше в історії вони зібралися в країні-кандидаті на вступ до Євросоюзу.

Це лише частина прикладів, які підтверджують, наскільки близькими ми є вже зараз.

Та наше головне побажання на 2024 рік – це успіх України на фронті та її якнайшвидша перемога.

Щоб досягти цього, Євросоюз та його держави-члени та їхні союзники надають Україні безпрецедентну допомогу – від військової до бюджетної підтримки, від гуманітарної допомоги до швидкого відновлення. У новому році ЄС узгодить новий пакет допомоги для України, в цьому я впевнена. І ми продовжимо підтримувати Україну також у військовому плані.

Це буде через нашу непохитну відданість вашій країні. Але не тільки. Також це станеться через те, тому, що відновлення миру на нашому континенті є спільною екзистенційною метою як для України, так і для Європейського Союзу.

А я не перестаю дивуватися і захоплюватися стійкістю, рішучістю і хоробрістю, які народ України продовжує демонструвати на тлі російської агресії. Ми зробимо все можливе, щоб продовжувати підтримувати вас, як нашу майбутню державу-члена.

Пам'ятаймо про це у той час, коли ми входимо у 2024 рік.