В Лондоне не рады друзьям Путина. Британский министр о новом санкционном режиме

Минуло довгих три роки відтоді, як у світових медіа з’явилися перші шокуючі кадри перетину російськими танками українського кордону в лютому 2022 року.

Я можу тільки уявити, який жах ви відчували тут, в Україні.

Подальші бої мали жахливі наслідки. Руйнування, загибель величезної кількості людей, переміщення мільйонів. Російська агресія тоді сколихнула та продовжує шокувати світ.

Але серед цього жаху й страждань найбільшою несподіванкою для Путіна стала незламність духу українського народу.

Точно такий ефект мали підтримка та солідарність, які світ продемонстрував вашій країні на чолі з президентом Володимиром Зеленським, діяльність якого надихає. Раніше цього місяця наш прем’єр-міністр Кір Стармер сказав про це: "Президент Зеленський і український народ продемонстрували надзвичайну стійкість і принесли великі жертви, захищаючи свою націю".

Велика Британія разом з міжнародними партнерами стояла пліч-о-пліч з українським народом.

З початком війни люди у Британії відкрили свої домівки для українців, які втратили все через цю несправедливу війну. А світ об’єднався, щоб запровадити величезні санкції проти російської економіки, ізолюючи Владіміра Путіна та його оточення від більшої частини світу. Усе це – непохитне свідчення підтримки українського народу.

І зараз ми фокусуємося на тому, щоби посилити Україну як тільки можливо – для забезпечення справедливого та тривалого миру.

Ми у Сполученому Королівстві сповнені рішучості продовжувати зміцнювати відносини між нашими двома країнами.

Минулого місяця прем’єр Стармер відвідав Київ, щоб разом із президентом Зеленським підписати історичну Угоду про сторічне партнерство для подальшого зміцнення військових, економічних і культурних зав'язків з Україною.

У рамках цієї угоди ми зобов’язалися працювати разом, щоб подолати шкідливий вплив представників еліт, пов’язаних з російською державою. Йдеться про людей, які становлять реальну небезпеку для нашого способу життя як у Великій Британії, так і в Україні.

Вони публічно засуджують наші цінності, але в житті прагнуть користуватися перевагами, які надає Британія. Перевагами, яких вони хочуть позбавити Україну, підтримуючи війну Росії проти вашої країни.

Росія становить для нас гостру загрозу нацбезпеці, а для України – екзистенційну.

Тому ми не можемо дозволити елітам, які підтримують кремлівський режим, застосовувати подвійні стандарти.

Ми вже почали виправляти це за допомогою широких санкцій проти ключових олігархів, щоб посилити тиск на Кремль і змусити його припинити дії, які дестабілізують Україну. Де потрібно, ми також вносимо необхідні зміни до законодавства.

А сьогодні я з гордістю можу сказати, що ми йдемо далі, ніж будь-коли, у виконанні цієї обіцянки.

Ми розширюємо "політику виключення" британського Home Office, щоб гарантувати, що високопосадовці, пов’язані з російською державою, не зможуть в’їхати до Сполученого Королівства, доки Росія залишатиметься гострою загрозою національній безпеці Великої Британії.

Це означає, що ми матимемо повноваження запровадити заборону в’їзду для будь-кого, хто надає значну підтримку російській державі, хто здобув особливий статус або добробут завдяки російській державі або має доступ до російських керівників найвищого рівня.

Ці нові заходи базуються на загрозі національній безпеці Великої Британії, яку можуть становити еліти. Та рішення будуть ухвалювати в кожному конкретному випадку, для кожної особи. Це доповнюватиме розширений режим санкцій Великої Британії, який залишатиметься в силі, поки Кремль буде загрожувати суверенітету України. Ми ніколи більше не дозволимо, щоб наша країна стала притулком для тих, хто сприяє або наживається завдяки зв'язкам з кремлівським режимом.

Сполучене Королівство захищатиметься від загрози, яку Росія створює для нас удома, і ми будемо з вами в Україні.

Друзям Путіна в Москві не раді у Великій Британії.

Наш сигнал для вас, для українського народу, чіткий: ми будемо з вами сьогодні, завтра і так довго, як буде потрібно.

Слава Україні!

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