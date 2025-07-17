План Трампа для участия в войне: станет ли "иранский сценарий" новой стратегией США

Віцепрезидент США Джей Ді Вeнс нещодавно намагався представити удари президента Дональда Трампа по ядерній інфраструктурі Ірану як надзвичайно вдалий приклад "доктрини Трампа".

За словами Вeнса, суть доктрини проста: ви виявляєте проблему, яка загрожує інтересам США, "намагаєтеся агресивно вирішити її дипломатичним шляхом", а якщо дипломатія не спрацьовує, "застосовуєте переважаючу військову силу і забираєтеся звідти до того, як конфлікт стане затяжним".

Але якби ж усе було так просто!

Адже те, що описує Вeнс, не є ні доктриною, ні чимось унікальним, характерним саме для Трампа.

Це та ж сама ілюзія, яка призвела до багатьох тривалих, дорогих і безуспішних військових інтервенцій США, які Венс часто критикує.

Якщо Вeнс вважає, що удари "вирішили" проблему ядерної програми Ірану, то він, мабуть, вірить, що ці удари повністю знищили ядерні потужності Ірану: центрифуги, запаси збагаченого урану та інші матеріали, необхідні для створення зброї. Або ж він сподівається, що ця демонстрація американської сили змусить Ісламську Республіку відмовитися від своєї програми і не відновлювати її в майбутньому.

Безсумнівно, що американські удари завдали серйозної шкоди ядерним об'єктам у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Але зовсім не очевидно, що ці бомбардування, разом з ліквідацією старших іранських ядерних науковців Ізраїлем, відкинули Іран на нульовий рівень.

Найімовірніше, програму лише затримали, хоча оцінки цієї затримки варіюються від кількох місяців до кількох років.

Якщо не буде достатніх доказів того, що ядерна програма Ірану повністю знищена, Вeнс змушений покладатися на віру в те, що, за словами міністра оборони США Піта Гегсета, "американське стримування знову в дії".

Адміністрація Трампа не перша, хто піддався спокусі думати, що короткі, сильні демонстрації військової сили можуть змусити інші країни підкоритися вимогам США. З часу здобуття беззаперечної військової переваги у 1990 році США неодноразово намагалися це реалізувати і часто безуспішно.

Деякі цілі американського військового тиску виявлялися здатними витримувати більше, ніж очікували американські посадовці.

Наприклад, у 1990-х режим Саддама Хусейна в Іраку пережив кілька бомбардувань, організованих США, попри те, що постійно заважав роботі інспекторів МАГАТЕ та ООН. Цей цикл, як добре знає Венс, завершився у 2003 році кампанією "шоку і трепету", яка спричинила восьмирічну війну, в якій загинули тисячі американських військових і близько пів мільйона іракців.

Аналогічно у 1990-х роках загрози НАТО, блокади та демонстрації сили не змусили президента Сербії Слободана Мілошевича припинити жорстокі війни в Хорватії, Боснії та Косові. Зокрема, він залишився байдужим до перших авіаударів НАТО по військових цілях у Косові, оскільки ті удари не загрожували його владі.

Кампанія, яка мала тривати кілька днів, затягнулася на місяці й не дала результатів.

Упевненість у тому, що достатньо просто продемонструвати перевагу сили, аби переконати Мілошевича відмовитися від справи, яка була йому важливою, виявилася фатальною помилкою. Лише після того, як НАТО змінило тактику й почало бити по інфраструктурі в Белграді, що могло підірвати підтримку Мілошевича з боку еліт, той погодився залишити Косово.

Інші цілі прикидались, що піддаються тиску, лише для того, щоб через тижні, місяці або роки повернутися до попередньої поведінки.

Північна Корея давно користується такою тактикою. Попри численні демонстрації американської військової переваги, вона знову і знову повертається до ядерних загроз, запусків ракет, виведення супутників і провокацій.

Китай поводиться схоже. У 2016 році США змогли за допомогою гучних спільних військових навчань стримати Китай від будівництва островів і територіальних претензій навколо Філіппін. Але лише кілька місяців тому китайська берегова охорона висадилася на острові, який Філіппіни вважають своєю територією.

Ще інші відповідають тим, що завдають шкоди самим США. Сомалійський ватажок Мохамед Фарра Айдід виявив, що достатньо вбити кількох американців – і найпотужніша армія світу відступить.

Іран, здається, готовий до всіх трьох сценаріїв.

Ісламська Республіка здатна витримувати як економічні, так і військові удари. Її військові провокації та ядерна активність то посилюються, то згасають, іноді у відповідь на дії США, а іноді незалежно від них.

І як нещодавно нагадав експерт з Ірану Валі Наср, верховний лідер Алі Хаменеї, схоже, поділяє погляд Айдіда, сказавши своїм радникам: "Америка – як собака. Якщо ти відступаєш, вона кидається на тебе. Але якщо ти кидаєшся першим – вона відступає".

Зрозуміло, що

Венс хоче вірити, що вражаюча демонстрація сили США має унікальний переконливий ефект.

А головне, він також хоче, щоб у це повірила й антивоєнна частина електорату Трампа.

Але якби демонстрації сили, що не призводять до повномасштабної війни, дійсно мали б результатом досягнення американських політичних цілей, особливо таких складних, як переконати Іран відмовитися від ядерної програми, то вони стали б основою доктрини будь-якого президента.

Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника