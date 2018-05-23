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В протестах во Франции приняли участие почти 140 тысяч человек

Среда, 23 мая 2018, 08:24

МВД Франции заявило, что в акциях протеста против государственной социальной политики приняли участие 139 тыс. лиц.

Об этом сообщает издание Le Dauphine.

По данным ведомства, 124 тыс. протестующих вышли на улицы в различных регионах Франции в рамках 180 акций. В демонстрациях на улицах Парижа приняли участие 15 тысяч человек.

Во время предыдущих протестов против социальной политики правительства 22 марта в акциях приняли участие более 320 тысяч человек.

Как сообщалось, в столице страны произошли столкновения между протестующими и полицией.

По данным издания, в Париже было задержано 24 человека. Еще 101 человек задержали в одном из лицеев "для проверки личности", поскольку после разгона демонстрации десятки ее участников скрылись на территории учебного заведения.

Кроме того, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ в одном из районов столицы.

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