Тысячи людей протестовали в Будапеште, чтобы сохранить университет Сороса

Студенты, к которым присоединились тысячи людей, вышли в субботу в Будапеште на акцию протеста, требуя гарантий академической свободы и изменения государственной политики, которая заставляет основанный американским миллиардером Джорджем Соросом университет покинуть Венгрию.

Об этом сообщает Reuters.

Центральноевропейский университет (CEU) объявил, что переедет в Вену, если правительство премьер-министра Виктора Орбана не согласится до 1 декабря обеспечить правовую основу для продолжения деятельности университета в Венгрии.

Участники демонстрации заявили, что академический климат в Венгрии нуждается в защите. На митинге также присутствовали студенты других университетов, включая ELTE и Corvinus.

Более 3500 выпускников Центральноевропейского университета сегодня работают и преподают в Венгрии.

План университета перевести аккредитованные в США программы в Вену является следствием длительного противостояния с правительством Орбана. Университет, похоже, таки переберется в Вену, поскольку правительство исключило любые уступки для CEU.

Консервативное националистическое правительство Венгрии обвинило основателя университета Сороса в заговоре с целью уничтожения европейской цивилизации путем наполнения континента мигрантами. Сорос говорит, что поддержка беженцев с его стороны является частью гуманитарной миссии.