Чешский министр: Украина становится для нас все более близким экономическим партнером

Несмотря на то, что двусторонняя торговля между Чехией и Украиной значительно сократилась в первый период после революции 2014 года, она стабильно растет с 2016 года и сейчас составляет почти 2 млрд евро в год.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным, пишет Radio Praha.

Двусторонняя торговля составила 1,24 млрд евро в 2013 году, а всего через два года она сократилась до 550 млн евро. Однако с 2016 года торговые связи снова растут.

Петршичек похвалил нынешнее экономическое партнерство. Он сказал, что взаимная торговля увеличилась на 16% в 2018 году и что Украина сейчас является одным из 20 крупнейших торговых партнеров Чехии.

На данный момент более 200 чешских предприятий непосредственно представлены в Украине. Успешными являются компания по аренде автомобилей Eurocar, предприятие технологий ядерной энергетики Škoda JS и поставщик IT услуг Unicorn.

Одним из крупнейших успехов прошлого года является проект на 1,7 млрд крон, в рамках которого чешская компания NUVIA помогает модернизировать системы безопасности на объектах ядерной энергии Украины, говорится в материале.

Чешский бизнес говорит, что торговые связи могут быть расширены, если преодолеть определенные препятствия, в частности чрезмерную бюрократизацию и плохую платежную дисциплину со стороны некоторых украинских партнеров.

Читайте подробнее в колонке Петршичека "Санкции, реформы и финансы: как Чехия помогает Украине".