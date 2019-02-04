ЕС призвал Иран воздержаться от разработки и запуска баллистических ракет

Совет ЕС выразил обеспокоенность в связи с деятельностью Ирана в сфере разработки и испытаний баллистических ракет.

Об этом говорится в выводах Совета ЕС.

"Совет ЕС серьезно обеспокоен деятельностью Ирана по баллистическим ракетам и призывает страну воздерживаться от нее, в частности, от запусков баллистических ракет, которые не соответствуют положениям резолюции Совета безопасности ООН 2231." - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что увеличение количества и частоты испытаний баллистических ракет углубляет недоверие и способствует нестабильности в регионе.

"В более широком контексте Совет ЕС также напоминает о своей давней серьезной обеспокоенности по поводу регионального наращивания военной мощи" - подчеркивается в заявлении Совета ЕС.

Кроме того, Совет ЕС выразил обеспокоенность вражескими действиями Ирана на территории нескольких государств-членов, в связи с чем под санкции попали два физических лица и одна организация.

"Европейский Союз будет продолжать демонстрировать единство и солидарность в этой сфере и призывает Иран немедленно прекратить такое неприемлемое поведение", - говорится в заявлении.