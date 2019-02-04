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ЕС расширил санкции против Ирана

Понедельник, 4 февраля 2019, 20:04

Евросоюз ввел санкции в отношении двух граждан Ирана и одной компании из-за деятельности иранской разведки в государствах-членах.

Об этом говорится в выводах  Совета ЕС.

"Совет ЕС глубоко обеспокоен враждебной активностью, которую Иран проводил на территории государств-членов и в этом контексте решил добавить в санкционный список два физических лица и одну организацию", - говорится в заявлении.

Как отметили в ЕС, блок будет продолжать демонстрировать единство и солидарность в этой сфере и призывает Иран немедленно прекратить такое неприемлемое поведение

Напомним, 8 января глава МИД Дании сообщил, что Европейский Союз согласился ввести санкции против иранской разведки в связи с ее планами совершить убийства на территории ЕС.

В конце октября прошлого года датская разведка заявила, что Иранская разведывательная служба планировала совершить политическое убийство в Дании.

Нидерланды заявили, что Иран был причастен к по меньшей мере двум политическим убийства на территории Европы.

Иран последовательно опровергает любую причастность к планированию или совершению убийств, заявляя, что эти обвинения имеют целью ухудшить отношения между ЕС и Ираном.

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