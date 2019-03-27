"Она же вся обосранная": Лукашенко устроил кадровую чистку из-за коров

Президент Беларуси Александр Лукашенко устроил кадровую чистку в Могилевской области, когда увидел, в каком состоянии содержат коров в агрохолдинге "Купаловская".

Об этом сообщает БЕЛСАТ TV.

Визит президента в агрохолдинг 26 марта показал телеканал ОНТ. Лукашенко осматривал, в каких условиях содержат коров, и возмущался, называя коровник "Освенцимом" и употребляя нетипичную для президентской должности лексику.

"Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (глава администрации президента Наталья Кочанова. - Ред.) следом сюда? А Анфимова (председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. - Ред.) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. А вы его ставите руководителем холдинга… Я вас вообще не понимаю", - сказал Лукашенко.

"Здесь должно быть сухо, чисто, понимаешь? Они же гадят друг на друга, стоят друг на друге. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная" , - сказал глава белорусского государства.

По итогам посещения холдинга Лукашенко отстранил от должности председателя Могилевского облисполкома Владимира Домановского. Кроме того, представителя президента в Могилевской области Геннадия Лавренкова понизили в должности. Также заменили главу агрохолдинга "Купаловская".

Отметим, накануне, 25 марта, в Минске полиция провела массовые задержания людей, которые принимали участие в праздновании Дня Воли. В частности, были задержаны оппозиционные политики и активисты, а также музыканты, которые собрались дать бесплатный концерт.

День Воли - неофициальный национальный белорусский праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года).