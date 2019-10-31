Грецию признали виновной в нарушении прав человека из-за уроков религии

Европейский суд по правам человека постановил, что греческая система освобождения школьников от уроков религии нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Согласно существующим правилам, родители, желающие освободить своих детей от уроков религии, должны подать заявление о том, что их дети не являются православными христианами.

ЕСПЧ в единогласном решении заявил, что власть не имеет права обязывать граждан раскрывать свои убеждения.

Страсбургский суд постановил, что это требование возлагает на родителей неоправданное бремя раскрытия информации, из которой можно сделать вывод, что они и их дети придерживаются или не придерживаются определенной религиозной догмы.

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"Власть не имела права вмешиваться в сферу индивидуального сознания, выяснять религиозные убеждения отдельных лиц или обязывать их раскрывать свои убеждения", - говорится в постановлении.

Кроме того, существующая система может даже удержать родителей от подачи ходатайства об освобождении от таких уроков, отметили судьи.

Заявителями по делу были пять граждан Греции, родители и дети, проживающие на Эгейских островах Милос и Сифнос.

Суд постановил, что Греция должна выплатить 8000 евро в качестве компенсации морального вреда первым трем заявителям и такую ​​же сумму четвертому и пятому заявителям.