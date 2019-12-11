Военный комитет НАТО проведет заседание в Киеве в марте 2020

Военный комитет НАТО в марте следующего года проведет выездное заседание на базе Национальной академии сухопутных войск Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил начальник академии генерал-лейтенант Павел Ткачук.

"Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО", - написал Ткачук на своей странице в Facebook.

"Для нас это особая честь и одновременно огромная ответственность. Коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил, чтобы достойно представить нашу страну", - добавил он.

Членами Военного комитета являются начальники генеральных штабов (главнокомандующие) вооруженных сил стран-членов НАТО, которые собираются не реже трех раз в год.

Военный комитет также проводит заседания с особыми партнерами (Украина, Грузия). В 2019 году состоялось два заседания комитета в формате с Украиной.