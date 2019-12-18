Судебная реформа может привести к выходу Польши из ЕС – Верховный суд

Польша может оставить Европейский Союз из-за планов правящих националистов провести судебную реформу, которая позволит увольнять судей, если они будут сомневаться в законности реформ Кабмина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении председателя Верховного суда Польши.

Согласно законопроекту, который сейчас находится на рассмотрении парламента и был представлен правящей партией "Право и справедливость" (PiS), судьи могут быть наказаны за участие в "политической деятельности".

Любой судья, который ставит под сомнение законность судей, назначенных Национальным судебным советом, избираемым парламентом во главе с PiS, может быть оштрафован и в некоторых случаях уволен.

"Противоречия между польским законодательством и законодательством ЕС... вполне вероятно, приведут к вмешательству институтов Евросоюза из-за нарушения договоров ЕС и в более долгосрочной перспективе – к необходимости покинуть Европейский Союз", - говорится в заявлении.

Суд заявил, что планы правительства могут противоречить европейскому законодательству и усилят существующую напряженность в отношениях между Брюсселем и польским правительством.

В заявлении Верховного суда также сказано, что предлагаемый законопроект предназначен для того, чтобы президент Дуда, которого поддерживает PiS, мог выбрать нового главу суда до президентских выборов, которые должны состояться в мае.

Нынешняя глава Верховного суда Малгожата Герсдорф должна уйти в отставку в апреле. Она была назначена до прихода к власти PiS и открыто критиковала реформы партии.

Польша вступила в ЕС в 2004 году, и общественная поддержка членства остается высокой, несмотря на конфликты между Брюсселем и PiS. Польша является крупнейшим бенефициаром фондов ЕС для фермеров и инфраструктурных проектов.

В ЕС нет механизма для исключения стран-членов. Пока только Великобритания добровольно решила покинуть блок после референдума в 2016 году