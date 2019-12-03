Додон не исключает своего повторного баллотирования в президенты Молдовы
Вторник, 3 декабря 2019, 09:42
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не исключает своего участия в президентских выборах 2020 года.
Об этом он сказал в эфире канала TV8, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
Игорь Додон сказал, что еще не решил, участвовать ли в следующем году в выборах президента. В то же время он отметил, что не исключает этого. В любом случае Додон намерен сначала посоветоваться с командой.
"Мы все в одной команде. У политика Додона два союзника - народ и партия. Команда. Мы с народом посоветуемся и подумаем, идти нам дальше или нет", - сказал президент.
Он отметил, что сейчас занимается своей насыщенной повесткой, а не президентскими выборами.
Напомним, предыдущие президентские выборы в Молдове состоялись в ноябре 2016 года.
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