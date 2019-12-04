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Мировые лидеры шутили над Трампом на встрече НАТО – видео






Мировые лидеры шутили над Трампом на встрече НАТО – видео

Среда, 4 декабря 2019, 11:52

Мировые лидеры на саммите НАТО в Лондоне, похоже, смеялись над президентом США Дональдом Трампом в видеоролике, который был опубликован в ночь на среду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На видео, которое распространила канадская телерадиовещательная Canadian Broadcasting Company (CBC), присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон на приеме в Букингемском дворце во вторник вечером.

"Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее в этот день", - пишет CBC в своем Twitter.

"Так вот почему вы опоздали?" - сказал Джонсон, обратившись к Макрону.

"Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут... О, да, да, да. Он объявил..." - сказал премьер Канады Джастин Трюдо. После этого реплику говорит Макрон, который стоит спиной к камере и его слов не слышно.

"Вы только наблюдали, как у его команды отпала челюсть", - добавил позже Трюдо.

Видео получило тысячи ретвитов и лайков, о нем также написали западные СМИ.

Президент Трамп известен своими длинными пресс-конференцию для представителей СМИ.

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Встреча НАТО в Лондоне
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