В Польше в ДТП погибли двое украинцев

Во вторник возле Варшавы произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, двое из них - украинцы.

Об этом сообщила агентству "Укринформ" глава консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает "Европейская правда".

"К большому сожалению, в этом ужасном ДТП погибли двое граждан Украины - родные братья 1991 и 1992 года рождения", - сообщила консул.

По ее словам, дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Польше.

Дипломат отметила, что родственники погибших уже узнали о смерти и выехали в Польшу, чтобы заняться вопросами репатриации тел домой.

Светлана Крыса сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

Двое других погибших являются гражданами Польши.

ДТП произошло во вторник примерно в 13.30 вблизи населенного пункта Любице. Легковой автомобиль, в котором ехали четверо мужчин, двигаясь в направлении Варшавы, по неизвестным причинам с большой скоростью и без торможения въехал сзади под грузовой автомобиль. Все четверо пассажиров автомобиля погибли на месте.