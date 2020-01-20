Иранский министр уже в Украине – будут говорить о черных ящиках

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в Киев для принесения официальных извинений и переговоров.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в беседе с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Его главная цель - это принесение официальных извинений", - сказал министр.

"Мы считаем, что ящики (черные ящики самолета. - Ред.) должны быть возвращены нам, и это станет свидетельством готовности Ирана к объективному расследованию", - отметил Пристайко.

По его словам, вопрос черных ящиков будет обсуждаться во время визита иранского министра в Киев.

"Мы видели, что с иранской стороны одно и то же лицо то заявляло, что передают ящики - то что не передают. Это создает неопределенность. Статус министра позволяет выразить официальную позицию", - отметил Пристайко.

"Мы требуем передать нам ящики. В конце концов, это собственность украинской компании", - подчеркнул министр.

Как сообщили ранее в МИД Ирана, иранский министр прибыл в Киев с посланием от президента страны Хасана Рухани по поводу катастрофы.