Более 100 военнослужащих США получили контузии в результате удара Ирана

Американские военные сообщили о более чем 50-процентном скачке в случаях контузий, вызванных ракетным ударом Ирана по базе в Ираке в прошлом месяце, при этом число военнослужащих, которым был поставлен такой диагноз, превысило 100.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ни один американский военнослужащий не погиб и не получил телесные повреждения, когда Иран выпустил ракеты по базе Айн аль-Асад в Ираке в отместку за убийство США генерала Кассема Сулеймани.

Ракетные удары положили конец спирали насилия, начавшейся в конце декабря. Обе стороны воздержались от дальнейшей военной эскалации, но растущее количество пострадавших может усилить внимание к подходу администрации Трампа до Ирана, отмечает агентство.

Пентагон в своем заявлении подтвердил, что в настоящее время в 109 военнослужащих США были диагностированы легкие черепно-мозговые травмы. 76 из них уже вернулись на службу.

Американские военные в прошлом говорили, что ожидают увеличения численности пострадавших в течение нескольких недель после нападения, потому что симптомы могут проявиться через некоторое время.

Симптомы контузии включают головные боли, головокружение, чувствительность к свету и тошноту.

По данным Пентагона, с 2000 года около 408 000 военнослужащих получили черепно-мозговые травмы.