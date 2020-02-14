Амстердам думает о запрете продажи каннабиса иностранцам

Мэр Амстердама в поисках способов уменьшения чрезмерного количества туристов размышляет над запретом продажи каннабиса гостям из иностранных государств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Руководительница города Фемке Халсема стремится заручиться политической поддержкой своего плана после того, как получила показательные данные социологического опроса. Он продемонстрировал, что треть иностранных туристов и почти половина британцев будут реже посещать город, если им запретят покупать каннабис в специализированных кафе.

Халсема стремится сократить количество торговых точек, продающих каннабис. Она написала письмо членам городского совета, в котором сообщила о намерении изучить вопрос о том, каким образом можно снизить привлекательность употребления наркотиков среди туристов. К письму она прикрепила результаты упомянутого опроса.

Амстердам изо всех сил пытается справиться с огромным количеством туристов. Город, в котором проживает 1,1 миллиона человек, ежегодно привлекает более 17 млн гостей.

Отдельно в четверг мэрия Амстердама заявила, что групповые экскурсии в районе "красных фонарей" и других районах столицы с окнами для секс-работников будут официально запрещены с 1 апреля. Для экскурсий в других центральных районах потребуется разрешение.

Городской совет также проголосовал за ограничение размера туристических групп до 15 человек и запретил им останавливаться в оживленных местах, таких как узкие мосты или входы в магазины и рестораны в часы их работы. Гидов, нарушающих правила, будут штрафовать на 190 евро.