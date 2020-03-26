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Премьер Венгрии принял приглашение посетить Украину

Четверг, 26 марта 2020, 18:22

Премьер Венгрии Виктор Орбан принял приглашение посетить Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД по результатам видео-конференции министра Дмитрия Кулебы с его венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Я рад получить от моего коллеги Петера Сіярто подтверждение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял наше приглашение и посетит Украину. Мы с нетерпением ждем его визит. Мы договорились, что когда пандемия коронавирус пройдет, мы сможем вместе с венгерской стороной быстро согласовать дату визита", - заявил Дмитрий Кулеба.

В ходе видео конференции, в частности, министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились в ближайшее время финализировать соглашения, подписание которых ожидается во время предстоящей встречи лидеров государств.

Дмитрий Кулеба также договорился с Петером Сийярто о срочное подписание соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которая позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии.

Напомним, во время визита Сийярто в Киев в начале февраля Украина и Венгрия договорились об условиях, при которых состоится встреча лидеров Украины и Венгрии. Венгерский министр не стал связывать проведение переговоров на высшем уровне с решением вопроса языка образования, которое он назвал "трудным вопросом наших отношений". Зато Киев и Будапешт договорились, что этой встрече должна предшествовать заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

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Венгрия Орбан
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