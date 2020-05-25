"Дизельгейт": Volkswagen выплатит компенсации, владельцы авто могут их вернуть

Федеральный верховный суд Германии вынес решение против немецкого автомобильного производителя Volkswagen в первом в истории страны деле, в котором владелец автомобиля жаловался на махинации компании с данными по выбросам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Суд заявил, что люди, которые приобрели автомобиль VW с дизельным двигателем, оснащенным программным обеспечением, которое манипулирует данными о выбросах, имеют право на финансовую компенсацию.

Покупатели также могут вернуть транспортное средство и получить частичное финансовое возмещение от автопроизводителя. Пробег автомобиля будет учтен при исчислении возмещения, отметил суд.

Решение создает прецедент для потенциальных исков тысяч владельцев Volkswagen, чьи транспортные средства были оборудованы устройствами, предназначенными для манипулирования данными о выбросах.

Дизельный скандал вокруг Volkswagen разгорелся в результате расследования, которое власти США инициировали в 2015 году. В сентябре того же года руководство немецкого концерна признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

Скандал, который получил название "Дизельгейт", привел к кризису доверия ко всей автомобильной промышленности после того, как подобные обходные пути были обнаружены и у других компаний.

В конце февраля 2020 года VW и Федеральное объединение центров защиты прав потребителей Германии достигли договоренности о мировом соглашении, которое урегулировало бы претензии 262 тысяч клиентов, владевших дизельными автомобилями с манипулируемым программным обеспечением, на общую сумму 830 млн евро. Владельцы этих авто должны были до 30 апреля подать в концерн заявку на выплату компенсации.