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Макрон пообещал поддержку сотрудникам культуры на фоне пандемии

Среда, 6 мая 2020, 18:35

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал гарантированные выплаты для неработающих актеров и для сотрудников кинематографа, чья работа остановилась из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Макрона подверглось критике из-за неспособности действовать достаточно быстро, чтобы защитить французские театры, библиотеки и концертные залы от финансовых убытков, вызванных пандемией.

Как и в других европейских странах, Франция запустила программу по выплате большинства зарплат многим сотрудникам, которые временно не работали из-за карантина.

Во Франции около четверти миллиона актеров, музыкантов, танцоров и других художников работают по краткосрочным контрактам. Такие работники получают государственные стипендии в перерывах между работой, если они работают не менее 507 часов в год.

Макрон заявил, что из-за закрытия многих культурных объектов из-за вируса он отменит минимальное требование к количеству часов работы, чтобы художники могли получали эти стипендии до августа следующего года.

Он также пообещал создать компенсационный фонд для режиссеров, чьи съемки были отменены, и четырехмесячное освобождение от выплат по социальному обеспечению для писателей.

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