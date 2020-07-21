Венецианская комиссия утвердила "срочный вывод" по закону о референдуме

Венецианская комиссия приняла "срочный общий вывод" о законопроекте о всеукраинском референдуме (№3612).

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.

В документе Венецианской комиссии отмечается, что в законопроекте рассматриваются некоторые проблемы, которые в прошлом были предметом критических замечаний.

"Среди других вопросов, разработчики согласовали законопроект с другими частями избирательного законодательства, в частности с новым Избирательным кодексом, принятым в 2019 году, и с законом о Центральной избирательной комиссии и включили подробные механизмы, направленные на обеспечение равных агитационных возможностей для сторонников и противников вопросов, вынесенных на национальный референдум. Это следует похвалить", - говорится в заключении.

Отмечается, что проект закона является значительным шагом вперед по сравнению с законопроектом 2012 года.

Однако указываются несколько пунктов, которые могут быть усовершенствованы в тексте или потребуют дальнейшего разъяснения.

- Рекомендуется прояснить связь между референдумом всенародных инициатив об отмене законов или части законов и референдумом по "решению вопросов общегосударственного значения";

- процедура проведения всенародного инициативного референдума должна предусматривать роль парламента перед голосованием, а также, при необходимости, после голосования и в соответствии с результатами; последствия одобрения народной инициативы должны быть определены в законе;

- необходимо ввести дополнительные положения, направленные на обеспечение равных возможностей для сторонников и противников вопросов, вынесенных на референдум по комиссиям референдума разного уровня;

- рекомендуется продлить срок сбора подписей на референдумы по народной инициативе;

- рекомендуется проверить все подписи;

- рекомендуется гармонизировать проект закона с избирательным законодательством для дальнейшего укрепления механизмов доступности референдумов для лиц с ограниченными возможностями и создание механизмов, которые практически будут способствовать эффективному и содержательному выполнению избирательных прав вынужденно переселенных лиц;

- следует рассмотреть возможность синхронизации положений законопроекта о финансировании кампании референдума законодательству о финансировании политических партий;

- рекомендуется, чтобы положение об электронном голосовании были исключены из законопроекта и были урегулированы позже путем отдельного закона, который также касался бы местных, парламентских и президентских выборов;

- ограничения и запреты по проведению агитационных мероприятий следует пересмотреть;

- законопроект должен содержать конкретные статьи о предупредительных и эффективных санкциях в отношении нарушений против СМИ.

Срочные выводы принимаются вне четырех пленарных заседаний Венецианской комиссии. Например, если мнение нужно перед будущим референдумом или дебатами в парламенте, оно может быть вынесено как "срочное мнение" вне периода официального пленарного заседания, чтобы власть, о которой идет речь, могла вовремя использовать экспертизу Венецианской комиссии.

Такие выводы, как правило, формально "утверждаются" на следующем пленарном заседании. Следующая сессия "Венецианки" запланирована на 8-9 октября.