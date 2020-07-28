ЕС оставит закрытыми границы еще на две недели и сократит "безопасный" список - СМИ

Европейский Союз намерен оставить свои внешние границы закрытыми для путешественников из большинства стран, включая США, в течение как минимум еще двух недель на фоне резкого роста числа случаев коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Чиновники заявили, что ЕС склоняется к сокращению списка из 13 государств, в частности, к исключению Канады, Китая, Японии и Южной Кореи, жители которых разрешено приезжать в страны блока. Они говорили на условиях анонимности, так как обсуждения в понедельник среди экспертов были конфиденциальными.

В "белый" список сейчас также входят Алжир, Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

По словам одного из официальных лиц, Алжир и Марокко также могут быть исключены решением послов стран-членов на встрече в среду.

ЕС второй раз за две недели будет пересматривать список "безопасных стран", утвержденный 1 июля. В При первом пересмотре 17 июля ЕС сократил список из первоначальных 15 государств, исключив Сербию и Черногорию из-за роста количества новых случаев коронавируса.

Напомним, въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

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