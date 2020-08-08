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В Польше третий день подряд антирекорд заражений коронавирусом: 843 случая за сутки

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В Польше третий день подряд антирекорд заражений коронавирусом: 843 случая за сутки

Суббота, 8 августа 2020, 14:21

В Польше за последние сутки выявили 843 случая заражения коронавирусом – своеобразные "антирекорды" фиксируют уже третий день подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Большинство новых случаев заболевания приходится на Силезское воеводство – 208.

Накануне сообщалось о 809 новых случаев коронавируса в Польше, и это было впервые, когда суточное количество заражений превысило 800.

Всего с начала эпидемии в Польше обнаружили 51 187 случаев коронавируса.

Министерство здравоохранения Польши также сообщило о 13 новых смертей от коронавирусной болезни. В целом эпидемия уже унесла жизни 1800 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 36 403 пациента.

Напомним, ранее министр здравоохранения Польши анонсировал усиление карантина в около 20 уездах, где ситуация наиболее опасная.

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