Президент Польши заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда получил положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщил спикер польского президента Блажей Спихальський, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Согласно рекомендациям, президенту вчера сделали тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами" - сообщил Спихальский.

Сам Спыхальский, по данным СМИ, тоже получил положительный тест. Также, президент вероятно заразил одного работника службы охраны.

Как сообщил глава Офиса президента Кшиштоф Щерский, в канцелярии проходят необходимые санитарные процедуры, воспроизводится список контактов президента.

"Это новый для нас вопрос. Сегодня будет проведено целое эпидемиологическое расследование " - сказал он.

Все, кто имел контакт с президентом, уйдут на карантин.

Как отмечается, накануне у президента был очень активный день. В частности, Дуда посещал строительство временной больницы на Национальном стадионе и провел несколько встреч.

Напомним, с субботы вся территория Польши объявлена красной зоной, в стране закрылись бары и рестораны, большинство школьников перешли на дистанционное обучение, а собрание людей ограничены шестью лицами.