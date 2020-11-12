В Польше во время марша независимости задержали несколько сотен человек - СМИ

По меньшей мере несколько сотен человек были задержаны после марша независимости в Варшаве 11 ноября.

Таковы данные RMF24, сообщает "Европейская правда".

Полиция признает, что задержаний было очень много, но точные цифры пока не приводит. Задержания касаются прежде всего тех, кто атаковал полицейских, забрасывая их камнями и петардами.

"Действия полицейских были решительными, и они должны были быть такими. Мы подведем итоги на брифинге в четверг", - заявил представитель столичной полиции Сильвестр Марчак.

Марчак отказался назвать количество людей, задержанных полицией в связи с беспорядками и инцидентом с поджогом квартиры. Как он пояснил, эта цифра меняется, потому что "задержания все время продолжаются". Он также отказался ответить, задержит ли полиция в связи с беспорядками организаторов марша, в том числе президента ассоциации "Марш Независимости" Роберта Бакевича.

Он также обвинил организаторов марша в том, что их разговоры об обеспечении безопасности следует воспринимать как сказки.

По его словам, организаторы марша продемонстрировали отсутствие эпидемиологической осведомленности.

Как сообщалось, в Варшаве произошли столкновения участников традиционного ежегодного Марша независимости с полицией.

Во время марша, недалеко от Понятовского моста, участники запустили несколько петард в окно квартиры, где висел радужный флаг. В квартире возник пожар.