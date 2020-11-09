В Польше к 100-летию Варшавской битвы открыли памятник с Петлюрой

В польском городе Скерневице к 100-летию Варшавской битвы открыли монумент в память о поддержке Польши лидерами других стран в 1920 году во время польско-советской войны. Среди них - и Симон Петлюра.

Об этом говорится в официальном сообщении министерства культуры Польши, пишет "Европейская правда".

Монумент "Перед Варшавской битвой" ("Przed Bitwą Warszawską") изображает лидера Польши маршала Юзефа Пилсудского вместе с венгерским премьером Палом Телеки, Шарлем де Голлем, который тогда был военным советником польской армии, и атаманом Симоном Петлюрой.

Заместитель премьер-министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глинский во время церемонии открытия отметил, что это памятник "межличностной и межнациональной солидарности" тех, кто помог защитить Польшу и Европу от большевиков.

"Памятник напоминает также о польско-украинском союзе того времени, благодаря которому около 20 тысяч украинских воинов сражались в одних рядах с поляками", - отмечается в сообщении.

Памятник создали усилиями социальной инициативы Stowarzyszenie Skierniewice 2019-2020 в сотрудничестве с польским министерством культуры и властями Скерневице. Автор проекта - Кароль Бадына из краковской академии искусств.

Скерневице для размещения памятника выбрали из-за роли этого города в событиях 2020 года - именно туда прибыл первый поезд с военной помощью от Венгрии.

Как известно, Варшавская битва в августе 1920 года, которую называют также "Чудом над Вислой", стала переломным моментом в советско-польской войне. После нее большевики вынуждены были пойти на переговоры с Польшей.