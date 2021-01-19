Берлин жалеет о санкциях США против корабля РФ, который строит "Северный поток-2"

Министерство экономики Германии подтвердило, что США сообщили Берлин о намерениях ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", который строит газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Мы с сожалением приняли к сведению это заявление", - сказал представитель министерства экономики в Берлине.

Немецкое деловое издание Handelsblatt ранее сообщило, что санкции США вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии американским противникам путем санкций (CAATSA).

Санкции будут введены против российского трубопроводного корабля "Фортуна" и его владельца KVT-RUS.

Согласно данным об отслеживании кораблей Refinitiv, "Фортуна" все еще находится на якоре в Балтийском море вблизи Ростока на севере Германии.

С 15 января строительство магистрали должно было восстановиться в водах исключительной экономической зоны Дании.

Пресс-секретарь посольства США в Берлине заявил Handelsblatt, что Вашингтон продолжает принимать "все необходимые и соответствующие меры" для предотвращения достройки "Северного потока-2".