Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Берлин жалеет о санкциях США против корабля РФ, который строит "Северный поток-2"

США введут санкции против российского корабля, строящего "Северный поток-2" - СМИ

В Стамбуле выпал первый снег

Лидеры мусульман Франции приняли "хартию республиканских ценностей" по требованию Макрона






Берлин жалеет о санкциях США против корабля РФ, который строит "Северный поток-2"

Вторник, 19 января 2021, 08:05

Министерство экономики Германии подтвердило, что США сообщили Берлин о намерениях ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", который строит газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Мы с сожалением приняли к сведению это заявление", - сказал представитель министерства экономики в Берлине.

Читайте также
США введут санкции против российского корабля, строящего "Северный поток-2" - СМИ

Немецкое деловое издание Handelsblatt ранее сообщило, что санкции США вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии американским противникам путем санкций (CAATSA).

Санкции будут введены против российского трубопроводного корабля "Фортуна" и его владельца KVT-RUS.

Согласно данным об отслеживании кораблей Refinitiv, "Фортуна" все еще находится на якоре в Балтийском море вблизи Ростока на севере Германии.

С 15 января строительство магистрали должно было восстановиться в водах исключительной экономической зоны Дании.

Пресс-секретарь посольства США в Берлине заявил Handelsblatt, что Вашингтон продолжает принимать "все необходимые и соответствующие меры" для предотвращения достройки "Северного потока-2".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Северный поток-2
powered by lun.ua