На юге Франции введут локдаун выходного дня

Чтобы остановить распространение COVID-19, власти французского департамента Приморские Альпы решили ввести локдаун выходного дня в течение двух ближайших уикендов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Локдаун в этом приморском департаменте действовать с 18:00 пятницы до утра понедельника. Локдаун выходного дня вводится во Франции впервые.

Контроль в аэропортах Приморских Альп и на границе с Италией будет усилен, также предупредил префект. В течение 15 дней в департаменте также будут закрыты предприятия площадью более 5000 м2, кроме аптек и продовольственных магазинов.

Уровень заболеваемости особенно высок в городе Ницца - 700 случаев на 100 000 населения. Это более чем в три раза превышает средний показатель по стране (190), тогда как около 10% тестов являются положительными (против 6% для Франции в целом).

Идея локдауна на выходные была высказана мэром Ниццы Кристианом Эстрози, чтобы воспрепятствовать наплыву туристов.

На национальном уровне тенденция также не является хорошей, признал представитель правительства Габриэль Аттал. В воскресенье было зафиксировано более 22 000 новых случаев заражения, столько же в субботу.

Солнечные выходные вызвали опасения относительно ухудшения дел с соблюдением ограничений. Министерство внутренних дел сообщило в воскресенье о почти 4600 протоколов о нарушениях по всей Франции за несоблюдение комендантского часа.