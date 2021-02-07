Великобритания пообещала не вводить "паспорт вакцинации"

Великобритания не будет вводить так называемый "паспорт вакцинации" против COVID-19.

Об этом в воскресенье заявил британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави Sky News, сообщает "Европейская правда".

"Мы определенно не собираемся вводить его в рамках программы внедрения вакцины", - сказал Захави.

Однако, по его словам, люди смогут попросить подтверждение вакцинации у врача, если оно понадобится для поездки в другие страны.

Он также выразил уверенность в том, что правительство сможет предложить прививки людям, старше 50 лет, до мая.

В пятницу издание The Times сообщило, что Британия ведет работу над созданием "паспорта вакцинации", который будет использоваться для поездок за границу.

Ранее о подобных планах создать к лету цифровой "паспорт вакцинации" объявило правительство Швеции.